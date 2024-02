È difficile isolare un duello quando una delle due squadre ha molte più armi rispetto all’avversaria, ma difficilmente potrà esserci speranza di vittoria, da parte dell’Unahotels, senza un Galloway in formato Nba. Dall’altra parte c’è Belinelli, un altro che alla lega americana più famosa al mondo dà del ‘tu’ essendo stato addirittura capace di vincerla. Assieme contano 1312 partite in Nba (452 per il reggiano e 860 per il bolognese). I loro tiri pesanti, scoccati spesso anche fuori dalle logiche e in situazioni di equilibrio precario, potrebbero decidere le sorti del match. Galloway ultimamente non sta avendo buone percentuali da tre (8/32 nelle ultime 4, pari al 25%) mentre ‘Beli’ viaggia al doppio della ‘velocità’ (13/26, pari al 50%), ma in una gara ‘secca’ può succedere di tutto ed entrambi hanno

il talento per sfoderare prestazioni superlative.