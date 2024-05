Il futuro dei Blacks. Garelli verso la riconferma

Stiamo lavorando per voi. È questo il leit motiv in casa Blacks, con la dirigenza che sta già muovendosi in vista della prossima stagione. Tutto lascia presagire che in panchina ci sarà ancora Luigi Garelli, meritatosi la conferma dopo l’ottimo mese in cui ha rivitalizzato la squadra dal suo ritorno portandola ai playoff e a gara 5 dei quarti con la Libertas Livorno, e insieme a lui ci saranno i confermati Matteo Pio come vice e Iacopo Monteventi come assistente, entrambi reduci dalla vittoria del titolo regionale con l’Under 19 Gold. Riguardo ai giocatori, Poletti e Tomasini sono gli unici con il contratto anche per la prossima stagione, mentre con gli altri la dirigenza discuterà a breve per definirne il futuro. Intanto è stata ufficializzata la formula del prossimo campionato di serie B Nazionale che sarà a 42 squadre con due gironi da 21. Rispetto alla divisione dello scorso anno tra Est e Ovest, l’Italia sarà ‘tagliata’ in orizzontale con un girone Nord e uno del Centro – Sud: la suddivisione si saprà a metà luglio. Le partite saranno quindi 40 per ogni squadra (una riposerà in ognuna delle 42 giornate), la regular season inizierà il 29 settembre e terminerà il 27 aprile e ci saranno 12 turni infrasettimanali. La novità sono le promozioni, che salgono a tre.

Due arriveranno tramite i playoff (saranno ancora all’interno del girone) e l’altra in uno spareggio in gara unica tra le perdenti delle due finali promozione. Ci sarà anche il debutto dei play in che porteranno la regular season ad essere più interessante, con le prime 12 che lotteranno per un posto nei playoff. Le prime sei saranno certe di disputare gli spareggi promozione, mentre le classificate dal nono al dodicesimo posto si scontreranno in un turno unico, con le vincenti che troveranno la settima e l’ottavo in un altro scontro diretto, dove in palio ci saranno gli ultimi due posti nei playoff. Per quanto riguarda le retrocessioni, che saranno quattro in totale, le ultime di ogni girone scenderanno direttamente in B Interregionale e le classificate dalla diciassettesima alla ventesima disputeranno i playout dove i due gironi si incroceranno: le due perdenti scenderanno di categoria. Le classificate dal tredicesimo al sedicesimo posto termineranno la stagione il 27 aprile.

Luca Del Favero