Il grande ex. Anche Jazz Johnson sugli spalti per tifare Rimini

Erano addirittura tre, domenica, i Johnson. Xavier ha vinto la partita per l’Unieuro, Justin ha compiuto uno sforzo apprezzabile per RivieraBanca e Jazz era in parterre a tifare. Già, proprio quel Jazz Johnson, arrivato a sorpresa in via Punta di Ferro a Forlì per tifare Rimini. Appostatosi dietro al canestro lato panchina ospite, lo spicchio occupato anche da alcuni tifosi riminesi (la curva era più su, nel "gabbione"), Jazz Johnson è stata l’autentica star del prepartita, con saluti e baci per tutti. Prima Larry Middleton, poi altri componenti del gruppo compreso coach Ferrari, con cui s’è scambiato un abbraccio fraterno. Una rimpatriata nel giorno di riposo della sua Real Sebastiani Rieti (girone verde), che 24 ore prima aveva perso a Casale Monferrato (23 di Jazz). Non ha vissuto proprio in maniera sobria l’appuntamento col derby, Jazz Johnson. Ha tifato con trasporto per la sua ex squadra, senza risparmiarsi. Non è andata bene, ma il saluto ha riscaldato almeno un po’ il tifo riminese.