Il match del 3 marzo potrebbe essere disputato in campo neutro. A rischio il ‘test’ al PalaTiziano

L’Unieuro potrebbe non ‘assaggiare’ il campo del PalaTiziano di Roma nella quarta dell’Orologio. Il giudice sportivo ha infatti squalificato il palasport della Luiss, dove a metà aprile i biancorossi andranno a giocarsi la Final Four di Coppa Italia. La squalifica non è certo stata leggera: ben due gare, tra cui appunto quella di domenica 3 marzo con Forlì. La decisione è stata presa in quanto al termine dell’ultima gara contro Orzinuovi, "all’entrata del tunnel di accesso agli spogliatoi, un individuo isolato colpiva il terzo arbitro con una spallata al petto, senza causare danni". Ciò a corollario di un finale piuttosto convulso, con un canestro annullato ai capitolini (sarebbe valso il secondo overtime), in quanto valutato oltre la sirena conclusivo. Episodio, quello della spallata, inquadrato chiaramente dalle telecamere.

La Luiss, dunque, dovrebbe disputare su campo neutro i prossimi due match casalinghi, in un palasport distante non meno di cento chilometri. Il condizionale, però, è d’obbligo: il club presenterà ricorso; se accolto, la squalifica potrebbe essere ridotta se non addirittura ‘revocata’, con Forlì che potrebbe quindi giocare al PalaTiziano.

Simone Casadei