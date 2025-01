Il Memorial Margherita. Si gioca domani e lunedì

Ricordo, memoria, testimonianza. Al "Palasuore" il nuovo anno inizia con quattro squadre in campo per ricordare Margherita Tocchini, la giovane cestista del Basket Femminile Porcari deceduta in un incidente stradale il 6 marzo del 2014. Nella palestra delle suore al "Cavanis" andrà in scena, domani e lunedì 6 gennaio, il trofeo dedicato a Margherita, la cui foto che la ritrae sorridente accoglie quanti percorrono il corridoio degli spogliatoi dell’impianto di via Carrara, sempre viva nel ricordo di tutte le persone che l’hanno conosciuta.

Giunto all’ottava edizione, il torneo è riservato a formazioni Under 15 e si svolgerà con la consueta formula del camping, già collaudata in precedenti esperienze dalla società del presidente Picchi. Di fatto le ragazze delle varie squadre trascorreranno la notte fra domenica e lunedì in palestra, dormendo tutte insieme, con materassini e sacchi a pelo. Un’ occasione, questa, per favorire la socializzazione, l’amicizia, la conoscenza fra le partecipanti che arrivano da città diverse e che devono essere avversarie solo sul parquet.

Anche quest’anno la kermesse sportiva sarà a livello nazionale, con quattro squadre partecipanti. Ci sarà, ovviamente, la formazione di casa, guidata da coach Francesca Salvioni, con assistente Gianluca Riccomini. Sono state, inoltre, invitate e hanno aderito con piacere: la Polysport Lavagna, la Nuova Virtus Cesena e la veneta Annia Basket.

Il programma del quadrangolare, a ingresso libero, prevede, domani, alle 16, la prima sfida fra Bieffe Porcari e Polysport Lavagna. Alle 18 il secondo match fra Annia Basket e Virtus Cesena. La serata di domenica sarà conclusa con un "giro pizza" a Lammari. Mentre la colazione ed il pranzo del giorno successivo saranno serviti nei locali delle suore.

Lunedì pomeriggio l’atto conclusivo dal punto di vista sportivo, con inizio dalle 14.30 con le finali per il terzo e per il primo posto. Tra l’altro il Bieffe Porcari non vince dalla prima edizione, quella del 2016. Nelle ultime quattro edizioni successi per: le Mura Spring, Spezia, Prato e Milano. Quindi le gialloblu puntano a ritornare al successo.

