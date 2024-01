Il "Memorial Monaci" se l’aggiudica la Tiber Roma

Due giornate di basket e divertimento in ricordo del coach Luciano Monaci. Sei le squadre Under 13 impegnate nel sesto "Memorial Monaci", organizzato dalla Pallacanestro Grosseto: Us Tiber Basket Roma, Mens Sana Basketball Academy, Olimpia Legnaia Basket Firenze, Us Livorno Basket, Asd Basket San Vincenzo e Pallacanestro Grosseto. La vittoria del torneo è andata alla squadra Tiber Roma; premio mvp per Federico Liguori, cestista Tiber Roma, e miglior marcatore Bernardo Prestigi della Mens Sana Siena. Da evidenziare anche la significativa donazione avvenuta proprio al Memorial: il vice presidente della Pallacanestro Grosseto, Piero Caciagli, ha consegnato un assegno di 400 euro all’associazione Abio, rappresentata dal presidente, Stefania Guarrera. La Pallacanestro Grosseto ringrazia tutte le famiglie e tutti gli sponsor che hanno permesso la realizzazione della manifestazione, Marcello Baccinetti per il grande impegno che ogni anno investe in questo torneo, i telecronisti Edoardo Celli, Emanuele Sozzi e Edoardo Giannini e invita già da adesso all’edizione 2025.