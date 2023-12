IL MERCATO NON SI FERMA MAI: COLPO DI SCENA. McCallum ha rescisso con Pesaro e va all’estero. Ma Varese ieri sera si è informata sul play

La Carpegna Prosciutto Pesaro comunica di aver trovato l’accordo per la rescissione consensuale con il play statunitense Ray McCallum Jr. "La società ringrazia il giocatore statunitense – afferma una nota – per il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune". Per lui si sarebbero già mosse formazioni di Grecia e Francia. In serie A2 si parlavano di Vigevano e Juve Cremona. Ma il colpo di scena ieri sera è stato l’interessamento della Openjobmetis Varese, che per sostituire Davide Moretti parrebbe intenzionata a tagliare Shahid per firmare a tempo McCallum, munito di visto. Sarebbe davvero incredibile.