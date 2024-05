Il migliore in campo: Gianni Terrosi. "Confronto deciso dagli episodi nel finale»

"È stato un match molto equilibrato giocato sull’intensità. È stata la partita che ci aspettavamo". Questo il commento a fine partita di Gianni Terrosi, ala del Costone, il miglior giocatore in campo in occasione di gara 1 della finale playoff con la Mens Sana, tra l’altro autore del canestro finale che ha definitivamente sancito la vittoria gialloverde. "La partita è stata decisa dagli episodi finali – ha detto ancora Terrosi -. Loro sono partiti fortissimo, forse erano più pronti di noi a giocarsi la finale playoff, sull’onda lunga di aver vinto gara-5 la settimana scorsa. Erano molto più intensi di noi. Siamo riusciti a ricucire e alla fine ce la siamo giocata sugli episodi". La prova di Gianni Terrosi è stata soprattutto molto lucida, come ci si aspetta da un giocatore della sua esperienza, oltre che molto efficace dal punto di vista offensivo con ben 18 punti messi a referto. Lucidità è forse la parola chiave di una serie dove c’è grande intensità ed agonismo. "Non è una serie normale perché una finale. Non è una serie normale perché è un derby. Ci sono anche tanti ex, oltre che tanti altri motivi per cui la rendono una serie unica e diversa dalle altre – sottolinea Terrosi -. Noi sapevamo che dovevamo rimanere più lucidi perché quella è la nostra migliore arma. Siamo una squadra lunga e dobbiamo farlo valere. La Mens Sana ha un gioco intenso e rapido. Da questo punto di vista noi abbiamo cercato di far valere la nostra lucidità però non è facile. La Mens Sana è una bellissima squadra, allenata benissimo e gioca con un’intensità pazzesca. La serie è lunghissima ed equilibratissima. Ce lo aspettavamo". Cosa cambia allora in vista di gara-2? Secondo Gianni Terrosi "non cambia niente". L’1-0 per il Costone non sposa niente perché "gara-1 è stata solo il primo atto. Siamo stati bravi a rimanere lucidi quando siamo andati sotto di 3 nell’ultimo quarto. Lì abbiamo fatto le due o tre migliori difese della partita – ha spiegato Terrosi -. Lì siamo tornati in vantaggio. Anche nella prossima partita dobbiamo rimanere lucidi e giocare sulle loro caratteristiche. Sarà un altro incontro lunghissimo, duro e faticoso".

AF