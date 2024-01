Il patron montomoli. "Centrato un risultato assente dal 2015»

"Siamo molto contenti, la Coppa Toscana era un trofeo a cui guardavamo sin dall’inizio della stagione. Abbiamo messo grande energia nella preparazione delle partite e dell’evento". È questa la soddisfazione del patron del Vismederi Costone Emanuele Montomoli (foto) dopo aver alzato al cielo il trofeo Piperno. "La dedica va al coach e ai giocatori che hanno dato tutto in campo facendoci vivere questo sogno bellissimo – ha detto ancora Montomoli –. Era dal 2015 che il Costone non vinceva la Coppa Toscana: aver centrato questo titolo ci rende molto felici perché significa aver inanellato il secondo trofeo regionale. I ragazzi si sono impegnati molto e in finale non hanno fatto nemmeno vedere la loro faccia più bella. Hanno sentito forte la responsabilità di portare a casa questo trofeo". E ancora: "Spesso si dice che siamo più forti – ha aggiunto Montomoli –: è vero, abbiamo giocatori che hanno militato in categorie superiori. Però a volte questo non è sufficiente per vincere, specie in partite secche. Lo dovremo tenere a mente per il prosieguo della stagione". Sulle finali organizzate in casa, "il ringraziamento va agli sponsor, a Banca Mediolanum in primis. Si è vista un’ottima cornice di pubblico e stiamo lavorando molto anche su questo aspetto – la conclusione –. Portare il pubblico al Costone non è facile ma viviamo in una città in un cui la pallacanestro ha sempre terreno fertile. Per i risultati ci vuole un po’ di pazienza, ma con la giusta programmazione sono sicuro che potremo fare molto. Durante la finale non c’era un posto e anche questo mi rende felice".

AF