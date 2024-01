Il personaggio: il biancorosso è cresciuto nella Fortitudo. Per Matteo Chillo sarà un derby nel derby

Matteo Chillo è nato a Bologna il 15 giugno del 1993 e, come succede a tutti gli sportivi cresciuti in quella città, la scelta l’ha dovuta fare in tenera età: tifare Virtus o Fortitudo? Il lungo della Unahotels non ha mai avuto dubbi e ha subito abbracciato i colori bianco-blu, togliendosi anche la soddisfazione di vestirli ‘da pro’ per una stagione (2017-2018). Per lui quello di domenica contro le Vu-Nere sarà quindi una sorta di derby nel derby. "Parto dicendo che andremo ad affrontare una delle squadre più in forma e consistenti di tutta Europa – spiega Chillo - Questo deve sicuramente darci una spinta in più, oltre alla prestazione orrenda che abbiamo fornito a Varese. Andare a competere contro i migliori è sempre qualcosa di molto stimolante a prescindere. A questo ci aggiungiamo un PalaBigi che sarà tutto esaurito e questo ci fa davvero tanto piacere". 4530 persone totali, quasi tutte pronte a spingere i biancorossi verso l’impresa. Una cornice di pubblico che non si vedeva dallo scorso 12 febbraio (ultimo sold-out) e che prima, non a caso, si era verificato sempre contro la Segafredo (il 3 novembre del 2019). "In realtà – prosegue - a me dal campo sembra comunque di percepire il pienone tutte le domeniche, quindi questa è l’ennesima grande risposta dei nostri tifosi e vi assicuro che noi la sentiamo molto quando giochiamo. Per quel che riguarda il ‘mio’ derby ricordo sfide molto sentite a livello giovanile, quando io giocavo alla Fortitudo, ma i miei ricordi onestamente si fermano lì. Di certo alla città di Bologna il derby manca un bel po’, io spero sempre che possa tornare di scena in futuro. Mentre su domenica, quello che mi auguro più di tutto è riuscire a portare a casa una vittoria che sarebbe davvero importante e di prestigio".

Impresa non da poco, perché la Virtus viaggia col vento in poppa e ha sostituito gli infortunati Cacok e Dobric. Al loro posto sono arrivati Zizic e Lomazs che, rispetto ai predecessori, sono addirittura più forti e più funzionali. Il lungo croato classe ‘97, in particolare, si porta dietro un curriculum che in pochi hanno nella nostra Serie A: scelto con la numero 23 dai Boston Celtics nel draft del 2016, ha giocato tre stagioni in Nba con i Cleveland Cavaliers (101 presenze e 674 punti segnati) e poi ha vestito le maglie di Maccabi Tel Aviv e Anadolu Efes. I suoi 210 cm potrebbero dare molto fastidio alla squadra di Priftis e allo stesso Chillo che avrà probabilmente l’ingrato compito di ‘marcarlo’.

Francesco Pioppi