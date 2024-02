Il Pesaro Basket riprende a correre. La Vuelle 2 è in forma strepitosa

In Divisione Regionale 1 grande settimana per le pesaresi, tutte vittoriose (eccezion fatta per la Real Basket impegnata nel derby contro il Pesaro Basket) nella quinta giornata di ritorno. In testa al campionato c’è il Pesaro Basket, la quale riprende subito la propria corsa dopo il primo stop stagionale, vincendo il derby contro la Real Basket 76-58. La larga vittoria matura nei due quarti dispari, il primo con un parziale di 22-13 per aprire e indirizzare la partita e poi il terzo per concluderla definitivamente con un 21-7 che porta il punteggio a recitare 61-38 sul tabellone. L’ultimo quarto è puro garbage time. MVP Cambrini con 21 punti seguito dai 17 di Terenzi, mentre Stable Terry è il migliore con 13 per la Real.

Continua a vivere il suo straordinario momento di forma la Vuelle B, che fa 5/5 nel 2024 e vola sempre più dritta all’inseguimento della terza posizione occupata da Senigallia; la vittima questa volta è il fanalino del campionato, il Campetto Ancona, sconfitta alla palestra "Celletta" 71-64 in un match più complicato delle previsioni. Dopo un primo quarto molto combattuto, 23-22, Ancona piazza un parziale di di 11-22 e scappa sul +10 all’intervallo; nella ripresa la squadra di coach Iannetti inizia la rimonta nel terzo quarto riportandosi a -4, 55-59, e poi schianta la resistenza anconetana con un tramortifero 16-5. Decisivo ancora una volta Sorbini con 18 accompagnato dai 17 di Ghiselli. Vince una pesante partita, e fa un favore agli amici della Vuelle B, il Bramante che batte in casa Senigallia per 76-58 e rimane in sesta posizione a 14 punti; risultato netto frutto di un secondo quarto impeccabile sia in attacco sia in difesa, chiuso con il punteggio di 29-12 che sigla il 45-30 dell’intervallo, distanza incolmabile nel secondo tempo. Prova di squadra per i ragazzi di coach Badioli, con il trio Nicolini-Federico-Sabbioni sugli scudi con 47 punti combinati. Vince infine anche il Montecchio, muovendo la propria classifica ora a 6 punti, contro il Basket Vadese per 70-54; Montecchio sempre davanti nel punteggio, la partita resta apertissima nel secondo tempo quando Vado accorcia le distanze nel terzo quarto fino al -4, poi nell’ultimo periodo i padroni di casa scappano e portano a casa i due punti. Miglior marcatore è sempre Angeli con 19 punti, seguito dai 13 di Marchionni e i 12 di Di Noto. Leonardo Selvatici