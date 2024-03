Il piano partita Bcb. Un occhio alla Fabo l’altro verso i playoff

Brianza Casa Basket fa i conti con Matej Radunic, il lungo da 2 e 12 della Fabo Montecatini, seconda forza del girone A di Serie B alle spalle della capolista Pielle Livorno. Il croato è il fulcro della formazione toscana, produce una media di 20 punti, ma non sarà, secondo coach Nazareno Lombardi, la chiave della gara: "Se facciamo la partita contro di lui si rischia di perdere d’occhio tutti gli altri". Che non sono comprimari, anzi. Svela così una parte di piano partita il tecnico della Lissone Interni che domani raggiungerà la Toscana per giocarsi le sue chance alle 18 al PalaTerme. Con 28 punti i brianzoli sono teoricamente in lotta per un posto nei playoff prima della pausa della Coppa Italia a cui parteciperà Montecatini. Ma "mancano ancora troppe giornate. Comunque la squadra è in salute". All’andata prevalse la Fabo di 6, non c’era ancora Radunic e dall’altra parte Caffaro giocò probabilmente la sua miglior prestazione dell’anno con 26 punti a segno.

Ro.San.