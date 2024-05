Serie B Interregionale, alle 21 al palaMegabox. Bramante, che tour de force. Oggi c’è in palio la semifinale

Dentro o fuori. Partita che vale una stagione quella che affronterà stasera alle 21 al PalaMegabox il Bramante Pesaro contro la Supernova Fiumicino. La serie dei quarti di finale playoff di B Interregionale è giunta all’ultimo capitolo. In perfetta parità oggi si gioca la bella, chi vince conquista la semifinale. Ci si aspetta un pubblico numeroso per trascinare i biancoblu al passaggio del turno. "Siamo arrivati a gara3 di una serie equilibrata, visto che entrambe le partite sono state molto tirate – racconta coach Massimiliano Nicolini –. Fiumicino ha dimostrato di aver ritrovato ritmo e di essere in crescita col rientro di un playmaker di alto livello come Fanti. Noi siamo un po’ acciaccati e quindi obbligati a gestire il recupero fisico dei ragazzi a scapito della possibilità di allenarci al completo, ma può succedere giocando ogni tre giorni partite molto dure".

Per il diesse storico della società pesarese Andrea Piccini "stasera sarà una partita molto difficile contro una squadra che in questi due primi round si è dimostrata solida e ben preparata. Sono una squadra molto fisica con tante rotazioni a disposizione in ogni reparto. Entrambi vogliamo questa semifinale promozione e penso che, come nelle due precedenti partite, anche questa si deciderà sui dettagli: vincerà chi riuscirà a rimanere più lucido nei momenti importanti". Il Bramante viene da un anno strepitoso e non vuole fermarsi proprio ora: "Abbiamo fatto una stagione importante, oltre ogni aspettativa – sottolinea Piccini –, ma ci presentiamo a questa sfida con la voglia e la determinazione di proseguire il nostro campionato . Siamo consapevoli che il passaggio del turno è nelle nostre mani se giochiamo la nostra pallacanestro e difendiamo come abbiamo fatto tutta la stagione, dove abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti, sperando in una folta presenza di spettatori al PalaMegabox per tifare i nostri ragazzi".

Beatrice Terenzi