Il pivot biancorosso è chiamato a una prova super. Crespi contro Klyuchnyk, show sotto i tabelloni: "Una partita fisica e dura, serve concentrazione»

Si prospetta una battaglia intesa sotto canestro e il pivot Riccardo Crespi non si tira indietro. "Sarà dura sì, perché Roseto ha Klyuchnyk che in questo momento è il loro migliore giocatore e con Thioune hanno aggiunto chili e altezza sotto canestro, senza scordarci di Tamane – dice Crespi –. Sarà una partita fisica e dura e dobbiamo stare concentarti soprattutto in difesa".

Attenzione ai particolari, come possono esserlo i tiri liberi su cui è inciampato lo stesso Crespi nel finale della sfida con Mestre.

"Mi spiace perché non ho mai tirato così male i liberi, ma la prendo come una motivazione per lavorare meglio e se la prossima volta mi faranno fallo cercherò di stare concentrato a segnare tutti i liberi, una parte fondamentale del gioco".

Soddisfazione infine sull’andamento della stagione: "Finora stiamo lavorando molto bene e sono contento dei risultati che stiamo facendo. A inizio anno tutti ci davano come la squadra che doveva vincere neppure una partita ma fin dal primo allenamento il coach ci ha dato una motivazione in più perché crede in tutti noi".

l. m.