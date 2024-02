IL PLAYMAKER TITOLARE. Fazzi: "La mia mano sta migliorando»

Puntare sulla difesa per provare il colpaccio. È questa l’idea del play Luca Fazzi per la difficile sfida con San Vendemiano, la prima di un altro ciclo di tre gare in sette giorni per i biancorossi.

"Se vogliamo vincere sarà molto importante la difesa, soprattutto sul campo di San Vendemiano – dice – e questo sia di squadra che a livello individuale, come abbiamo fatto in molte partite. Tre gare in sette giorni? Si consumano molte energie e dobbiamo cercare di essere bravi mentalmente ad assimilare rapidamente le informazioni sugli avversari". Quanto ai problemi alla mano destra che dal 7 gennaio lo avevano condizionato, Fazzi rassicura i tifosi: "La mano è migliorata rispetto a quando mi feci male. Mi condiziona ancora un po’ nel movimento dello spezzare il polso ma grazie allo staff medico e ai fisioterapisti gestiamo il tutto con una fasciatura". l.m.