Il pre-gara. "Ci manca vincere davanti ai nostri tifosi»

I mille intrecci di Rimini – Pesaro riguardano anche i giocatori. Nello specifico, Giovanni Tomassini, che con la maglia di Pesaro è cresciuto fino a diventare parte del roster della prima squadra. "La partita contro Pesaro è importantissima per tutti noi – spiega Tomassini -, per i tifosi, visto che si tratta di un derby in casa nostra, che tra l’altro non accadeva da tanti anni, e anche per la società, dato che in occasione del match si terrà il RivieraBanca Day". Tante le iniziative che animeranno la gara del Flaminio. Ci sarà anche la possibilità di partecipare all’asta benefica per aggiudicarsi la canotta a edizione limitata. Tanto in ballo, ma soprattutto tanto gioco. "Questa gara è fondamentale anche per noi giocatori ovviamente – prosegue Tomassini -, perché è da molto tempo che non vinciamo al Flaminio, quindi vogliamo dare una svolta al momento che stiamo vivendo facendo una bella prestazione per ottenere i due punti. Vogliamo vincere per cercare di superare le difficoltà, per la classifica e per noi stessi". Tomassini sta giocando da diverse settimane con un problema alla spalla che non gli consente di essere al meglio. Il veterano sta stringendo i denti e non sono mancate le prestazioni a cinque stelle. Nel match d’andata, il 76-82 della Vitifrigo Arena del 10 novembre, Tomassini, finì come miglior marcatore riminese grazie ai suoi 18 punti (4/8 da tre) ai quali riuscì ad aggiungere 6 rimbalzi. È una partita speciale per tutto l’ambiente e anche per il grande ex.

l.z.