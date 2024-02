IL PREMIO. Nibali il primo "big» per il "Fedeltà allo sport». Si profila un’edizione spettacolare per il 2024

(COLLAB: stefanini-massimo WEB) Subito un big. E’ Vincenzo Nibali il primo grande nome, annunciato da Valter Nieri per il 25^ Premio Fedeltà allo Sport che si terrà nel corso della tradizionale cena, lunedi 3 giugno all’Hotel Country Club di Gragnano con la partecipazione del Comune di Capannori. Si profila un’edizione altamente spettacolare e ricca di nomi di grande prestigio dove verranno premiati dei miti dello sport. Vincenzo Nibali è soltanto il primo nome di un cast stellare. In carriera il campione messinese è stato professionista dal 2005 al 2022 ed autore di successi che rimarranno scolpiti nella storia dello sport. È uno dei soli quattro nel ciclismo mondiale ad aver vinto almeno una volta le tre corse a tappe più importanti fra Giro d’Italia, Tour de France e Vuelta di Spagna assieme ad almeno due classiche Monumento (Giro di Lombardia negli anni 2015 e 2017) e Milano-Sanremo (2018). Gli altri tre sono Eddy Merckx, Bernard Hinault ed il compianto Felice Gimondi, tutte e tre già premiati in passato. Saranno consegnati nel corso della serata del Country Club anche i premi alla memoria di Gigi Simoni, Aldo Biagini, Alfio Castiglioni e Francesco Lombardi. Particolarmente soddisfatto della premiazione a Nibali il dirigente sportivo più vittorioso di Lucca, Ivano Fanini: "Nibali completa il cerchio dei più grandi di sempre ad aver ricevuto la sfinge d’oro. Io stesso mi sono adoperato per farlo venire a Lucca". Ma.Ste.