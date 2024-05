Il presidente bruttini. "Scelta che pone delle ottime basi per fare bene»

C’è soddisfazione in casa Virtus per l’accordo raggiunto con Marco Evangelisti, un coach che in questi suoi primi anni su una panchina senior ha mostrato tutte le proprie qualità, lavorando alla grande soprattutto sui giovani. Ed è proprio dalle risorse del proprio fiorente vivaio che i rossoblu potrebbero ripartire come base per la costruzione della squadra della prossima stagione, con Calvellini già sotto contratto ed altri elementi molto validi su cui poter puntare. "La scelta è andata su un allenatore giovane che ha voglia di fare strada, motivatissimo e con tanta voglia di far bene - afferma il presidente Fabio Bruttini - Lo conosciamo bene perché con noi ha passato uno dei più belli anni agonistici della Virtus, durante il quale abbiamo conosciuto anche il valore della persona oltre a quello tecnico. Siamo convinti della scelta che pone ottime basi per fare bene". La Stosa dunque riparte mettendo basi molto solide per la costruzione del proprio progetto tecnico.