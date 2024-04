IL PROGRAMMA del girone b: e’ tempo di verdetti. L’ultima giornata: San Severo ospita Ruvo di Puglia Oggi si disputa l'ultima giornata di ritorno della Serie B Nazionale, girone B. In programma importanti sfide come Virtus Imola - Andrea Costa Imola e San Severo - Ruvo di Puglia. La classifica vede in testa Roseto e Ruvo di Puglia con 48 punti.