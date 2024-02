Il programma. Domani il posticipo tra Torino e Piacenza

Turno spezzatino per questa seconda giornata della fase ad orologio di serie A2. Dopo la vittoria nell’anticipo di Nardò di Luca Dalmonte a Milano in casa dell’Urania e le 4 sfide giocate ieri sera, oggi si disputano altre 5 partite in programma, tra cui quella della Fortitudo. A completare al momento la giornata, domani è in programma il posticipo tra Torino e Piacenza.

La sfida tra Latina e Udine è stata invece rinviata direttamente al prossimo

6 marzo.

Le altre gare: Urania Milano-Nardò 71-81; Trapani-Verona 89-81, Luiss Roma-Orzinuovi 72-74, Cantù-Trieste 96-92, Treviglio-Cividale 77-79; Agrigento-Forlì, Rieti-Rimini, Juvi Cremona-Cento, Vigevano-Chiusi; Torino-Piacenza (domani); Latina-Udine (rinviata al 6 marzo).

La classifica: Forlì 38; Fortitudo Bologna 36; Udine e Verona 32; Trieste 28; Piacenza, Rimini, Cento e Nardò 20; Cividale del Friuli 18; Orzinuovi 16; Chiusi 10.

f. m.