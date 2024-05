Il programma. Domani palla a due fissata alle 20,45 . Biglietti in vendita

Il nuovo vantaggio del Costone nella serie fa crescere l’attesa per gara 4, match a questo punto decisivo per le sorti del campionato. Il primo match-point promozione per il Costone si gioca ancora al PalaEstra, casa della Mens Sana, domani sera con palla a due alle 20,45. Lecito attendersi un’altra imponente cornice di pubblico dopo i 2594 spettatori registrati in gara 3, comprese numerose autorità cittadine. Nella giornata di ieri è ufficialmente partita la prevendita dei biglietti. Gli orari di apertura si ripetono nelle stesse modalità anche oggi, cioè dalle 18 alle 20 negli uffici della Mens Sana Basketball. Domani, giorno della partita, la biglietteria sarà aperta a partire dalle 19,30. Sul fronte opposto, i circa 300 tagliandi riservati al Costone saranno distribuiti dagli accompagnatori delle squadre a familiari, tesserati, dirigenti, rappresentanti del settore giovanile, ecc. Per informazioni è possibile rivolgersi alla mail [email protected]. Confermate anche le dirette, sia in live streaming che in tv: la partita sarà trasmessa gratuitamente sulla piattaforma Starplane ma sarà visibile anche su Canale 3 Toscana, RadioSienaTv, Siena News e Gazzetta di Siena.