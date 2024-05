Il programma e gli ‘accessi’. La società gialloverde mette a disposizione 99 biglietti ‘ospiti’

È scattato e scorre inesorabile il conto alla rovescia verso la finale playoff tra Costone e Mens Sana. Questo il quadro delle date e degli orari ufficiali, con il Costone che parte con il vantaggio del fattore campo stante il miglior piazzamento al termine della poule promozione: gara 1 si gioca al PalaOlrandi domenica 12 maggio alle 18, stessa location per gara 2, in programma mercoledì 15 maggio alle 21. La serie si sposta al PalaEstra per gara 3 domenica 19 maggio, palla a due alle 18.

L’eventuale gara 4, da giocarsi ancora in casa della Mens Sana, sarebbe mercoledì 22 maggio alle 20,45. In caso di ulteriore parità, gara 5 si giocherebbe sabato 25 maggio alle 20,30 al PalaOrlandi. Come nelle precedenti occasioni di campionato, sono 99 i biglietti messi a disposizione dal Costone per le Mens Sana in occasione di gara 1 e gara 2, tra questi sono compresi gli accrediti per la società.

La società della Piaggia ha poi comunicato che "per i tesserati del Costone, compresi gli atleti del settore giovanile e i familiari, sarà necessario ritirare i biglietti già prenotati negli orari che sono stati comunicati agli accompagnatori delle squadre. I biglietti per la tifoseria ospite, come da accordi pregressi, saranno gestiti in autonomia dalla Mens Sana". Grande eco mediatica per la stracittadina finale di campionato che andrà in diretta televisiva in ben 3 emittenti locali, le senesi Canale 3 Toscana e RadioSienaTv e la livornese Telecentro 2 (canali 84, 91 e 94 del digitale terrestre): saranno loro a trasmettere lo streaming web gratuito dal canale Youtube Costone Channel.

AF