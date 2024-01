Il programma. Ecco le disposizioni per la Stracittadina

Le gare: Andrea Costa – Neupharma Virtus (arbitri Rizzi e Parisi); Roseto – Vicenza; Fabriano – San Vendemiano; Chieti – Taranto; Bisceglie – Ozzano; Mestre – Lumezzane; Ravenna – Faenza; Ruvo di Puglia – San Severo; Virtus Padova – Jesi.

La classifica: Ruvo di Puglia 28; Roseto, San Vendemiano 24; San Severo 22; Chieti 19; Andrea Costa Imola, Jesi, Faenza 18; Fabriano, Ravenna 16; Mestre, Lumezzane 14; Neupharma Virtus Imola 12; Vicenza, Virtus Padova 10; Taranto, Bisceglie, Ozzano 8.

Come disposto dalla Questura, si confermano i due ingressi separati, con relative biglietterie, per le due tifoserie. I tifosi dell’Andrea Costa entreranno dall’ingresso principale del PalaRuggi, quelli della Virtus dalla piscina. I parcheggi all’ingresso del palasport saranno chiusi; i tifosi biancorossi potranno parcheggiare nei pressi del palasport, quelli virtussini invece nel parcheggio di via Graziadei.

l.m.