Il programma. La serie si sposta in casa biancoverde. Biglietti in vendita

Dopo essere tornata in parità sull’1-1, la finale play-off si sposta in viale Sclavo. Domenica 19 alle 18 e mercoledì 22 maggio alle 20,45. Queste le date e gli orari ufficiali dei prossimi due atti della serie-derby tra Mens Sana e Costone, entrambi di scena al PalaEstra. Già attiva la prevendita: dopo la prima apertura di ieri (dalle 18 alle 20), gli uffici della Mens Sana sono aperti questo pomeriggio, dalle ore 17 alle 20, e poi lunedì 20 e martedì 21 maggio in orario 18-20. Domenica, in occasione di gara-2, la biglietteria aprirà alle ore 16:30. Per chi non potesse recarsi fisicamente in viale Sclavo, la partita sarà trasmessa in diretta da Starplane gratuitamente (al link: https://ticket.eventplane.it/event/g3msbvcsds), con lo stesso live streaming disponibile anche su Canale 3 Toscana, RadioSienaTv, Gazzetta di Siena e Siena News. Nei giorni scorsi il Costone aveva comunicato a tesserati e familiari di rivolgersi direttamente agli accompagnatori delle singole squadre per ottenere i tagliandi per assistere alle partite in casa della Mens Sana, oppure di fare richiesta alla casella email messa a disposizione dalla società: ma i biglietti, in casa gialloverde, sono già stati consegnati e distribuiti.