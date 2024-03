IL PROGRAMMA. L’altra semifinale. Trapani-Fortitudo alle ore 20.45

Al PalaTiziano di Roma, per queste finali della Coppa Italia di A2, quattro le formazioni a contendersi il titolo: alle 16.15 la sfida tra Forlì e Cantù, alle 20.45 quella fra Trapani e Fortitudo in un match che vede i siciliani decisamente favoriti contro una Bologna arrivata un po’ in debito di ossigeno, ma di certo desiderosa di riscatto. Da un lato gli americani Notae ed Horton, affiancati da un supporting cast pieno di ex forlivesi (Marini, Pullazi, Rodriguez), dall’altro l’esperienza di coach Caja e dei suoi italiani, da Aradori a Sergio, fino a Bolpin.

Le due formazioni vincenti si affronteranno nella finalissima di domani, in programma alle ore 20.45, trasmessa in diretta su RaiSport HD (canale 58 del digitale terrestre). La vincente succederà nell’albo d’oro alla Vanoli Cremona.

In questi stessi due giorni, si giocano anche le finali della Coppa Italia di B: oggi alle 14 la sfida tra la Montecatini di Arrigoni e Natali contro la Roseto di Mitch Poletti; alle 18.30, l’incontro tra Ruvo di Puglia (dove gioca l’ex biancorosso Darryl Jackson) e la Libertas Livorno. Domani alle 17.30 la finale.

v. r.