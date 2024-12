Il programma nella b interregionale. In trasferta le due leader

Si gioca la quinta giornata di ritorno nel campionato di serie B interregionale di basket, ecco le gare nel girone F di questo turno che si completerà in due giornate. Sono impegnate in trasferta le leader Vigor Matelica, impegnata nel derby con Civitanova, e Loreto Pesaro. Dopo queste gare ci sarà la sosta per le festività natalizie e il campionato riprenderà il 4-5 gennaio, le squadre sfrutteranno questo periodo per ricaricarsi e recuperare gli infortunati.

Oggi: Bramante Pesaro-Teramo a Spicchi (ore 18); Roseto-Loreto Pesaro (ore 20.30); Ozzano-Attila Porto Recanati (ore 21). Domani alle 18: Senigallia-Olimpia Castello; Valdiceppo-Recanati; Virtus Civitanova-Vigor Matelica.

La classifica: Loreto Pesaro, Vigor Matelica 22; Ozzano, Recanati 20; Porto Recanati 16; Bramante Pesaro, Valdiceppo 14; Roseto, Virtus Civitanova 12; Senigallia, Teramo a Spicchi 10; Olimpia Castello 8.