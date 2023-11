Il programma. Subito la ripresa. Domani il duello contro Carrara

Dopo la tremenda delusione di ieri sera a Pisa la Mens Sana Basketball è ripartita subito e già questa sera tornerà ad allenarsi per preparare, in pochissime, ore, la sfida di domani alle 17 al PalaCorsoni del Cus contro Cmb Carrara. L’avversario del weekend sarà decisamente più riposato dei biancoverdi visto che ha usufruito del turno di riposo proprio in concomitanza della sesta giornata. Per la formazione di coach Paolo Betti invece ci sarà da smaltire oltre che la stanchezza anche le tossine negative dopo un clamoroso vantaggio dilapidato negli ultimi minuti di una sfida che per tre quarti sembrava in controllo. In classifica Pannini e compagni restano a sei punti con una gara in meno avendo ancora da recuperare il match del turno precedente contro Agliana degli ex Bacci e Lazzeri. Da valutare per lo staff medico biancoverde le condizioni dell’ala Iozzi che negli ultimi istanti di gara cadendo male è stato a lungo a terra.