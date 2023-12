Il programma. Ultimo allenamento poi un breve stop. In campo solo il 10

Ultimo allenamento del 2023 ieri per la ‘Note di Siena’ Mens Sana che in serata al PalaEstra si è congedata con un anno che è stato a suo modo importante. Adesso i biancoverdi avranno qualche giorno di riposo per poi tornare a lavorare dopo capodanno in vista del ritorno in campo, fissato per mercoledì 10 gennaio in Viale Scalvo contro la Juve Pontedera. Le condizioni della caviglia di Alberto Puccioni, uscito dolorante ad inizio terzo quarto nel match di Livorno in casa Fides, non destano più particolari preoccupazioni. Lo staff sanitario biancoverde, insieme a quello atletico, spera infatti di rimettere in condizioni di giocare l’ex Cecina e Montecatini già dalla prima palla a due del 2024. Dovrebbe rientrare nella lista dei giocatori a referto anche l’ala Cucini, assente a Livorno. Dopo la sfida casalinga nel turno infrasettimanale Pannini e compagni saranno di scena ad Agliana domenica 14 gennaio alle 18.