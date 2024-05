Il programma. Una settimana poi si fa sul serio. Domenica 12 maggio via alla serie

Originariamente prevista per domani alle 18 la gara5 di semifinale tra Mens Sana e San Vincenzo è stata anticipata a questa sera alle 21,15 perché domani alle 19 al PalaEstra andrà in scena il ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia di A2 tra Emma Villas e Brescia. Spettatore interessato di questa sera ovviamente il Costone che attende per domenica prossima, 12 maggio, alle 18, la vincente che uscirà da Viale Sclavo per il primo atto della finale che mette in palio l’unico posto per la serie B Interregionale. Nel frattempo è arrivata una grande soddisfazione per un altrettanto grande ex biancoverde, ovvero Romain Sato. L’atleta centrafricano, classe 1981, è entrato a far parte della Basketball Hall of Fame di Springfield, il più alto riconoscimento alla carriera a cui un giocatore di pallacanestro possa aspirare. Nella classe 2024, tra gli internazionali scelti dal board, accanto a Dan Peterson, ci sono Miao Lijie (Cina), Reggie Miller (Usa), Danira Nakic-Bilic (Croazia), Kirk Samuel Penney (Nuova Zelanda), Skaidrite Smildzina-Budovska (Lettonia), Predrag Stojakovic (Serbia), Daniel Lowell Peterson (Usa). Sato ha giocato quattro anni alla Mens Sana tra il 2006 e il 2010 e ha vinto quattro scudetti, due Coppa Italia, tre Supercoppe italiana, il titolo di mvp della Supercoppa italiana 2009 e quello di mvp del campionato di A1 2009/10.