Il protagonista. Il ritorno di Niccolai. Allenerà Fabriano

Andrea Niccolai torna in pista. Dopo le esperienze da assistente allenatore in A2 a Biella prima e Mantova poi, l’ex giocatore e dirigente di Montecatini siederà nuovamente su una panchina di Serie B in qualità di head coach. Non succedeva dalla fine della stagione 2019-2020, interrotta poi dal covid: al momento dello scoppio della pandemia Niccolai era alla guida dei Pino Dragons Firenze, società con cui poi risolse il contratto nell’estate del 2020. A puntare su di lui è stata la Ristopro Janus Fabriano, squadra che milita nel Girone B di Serie B Nazionale e che ha deciso per l’avvicendamento in panchina dopo la quinta sconfitta negli ultimi sei incontri. Niccolai prende il posto di coach Federico Grandi ed esordirà domenica in casa contro l’Andrea Costa Imola.

Filippo Palazzoni