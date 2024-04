Il punto di Tomassini. "Accoppiamenti? Noi pensiamo solo a vincere»

Pronti e carichi, in casa Riviera Banca. L’ultima gara di questa fase è un gustoso antipasto di playoff. "È una partita che, per entrambe, conta per il posizionamento finale – sottolinea Giovanni Tomassini – Noi vogliamo proseguire nel buon periodo vincendo l’ultima gara di questa fase a orologio: per il morale e anche per la classifica sarebbe importante entrare nei playoff con un successo. Finiremmo a nove su dieci in questa parte di campionato, non sarebbe affatto male". Qualche preferenza a livello di avversarie playoff? Tomassini dice di no. "In spogliatoio se ne parla, è normale, ma è difficile fare un pronostico. Sarebbero in ogni caso tutte avversarie forti, che tra l’altro abbiamo incontrato in questo orologio. Vediamo: l’importante è giocare bene, continuare con fluidità in attacco e migliorare in tutte le piccole cose che servono". In ogni caso, sarà una Rimini che ci proverà, qualunque squadra capiterà in sorte. "Partiremo col fattore campo a sfavore e dunque servirà almeno una grande partita in trasferta per allungare la serie. Cantù, Rieti e Torino sono molto forti, ma prima c’è questa partita e poi arriveranno due settimane prima della successiva, di gara1 dei playoff. C’è tempo per pensarci, è lunga. Prima c’è Milano da affrontare. L’Urania è una squadra lunga e di talento, bisogna cercare di fargli fare le cose nella maniera più difficile possibile. Pochi tiri aperti e molto contestati, sarà importante avere un buon approccio difensivo e partire da lì per giocarcela".