Il record negativo della Pallacanestro Reggiana. Mai nessuna squadra in Serie A aveva subito 70 punti nel primo tempo

La bruttissima sconfitta in quel di Masnago contro l’OpenJobMetis fa entrare nella storia del basket, sia pure in senso negativo, l’Unahotels. Nessuna squadra infatti, nella storia della Serie A, aveva mai subito 70 punti nel primo tempo, come avvenuto venerdi sera. Il precedente "primato" era della Benetton Treviso che, nella stagione 2009/2010 se ne vide rifilare 69 da Siena, in gara 1 dei quarti play-off. Reggio, inoltre, da che esiste la scansione di una partita su quattro quarti, non aveva mai subito 39 punti in un singolo periodo: il precedente peggiore riguarda il noto -50 dell’annata 2014/2015 a Milano, quando ne incassò 36 nella terza frazione. Ad onore dei colori biancorossi va però detto che in due occasioni fu la Pallacanestro Reggiana a infilarne 39 nel canestro avversario: accadde nel ultimo quarto della mitica vittoria dell’aprile 2006 contro la Virtus Bologna, la sera del 10/10 da 3 di Terrel Mc Intyre; e successivamente nei quarti playoff del 2013/2014, a Siena in gara 2, dove però Reggio perse 88-84 pur segnando quasi 40 punti nei dieci minuti finali. Riguardo i punti subiti i 116 che l’Unahotels ha incassato 48 ore fa con Varese sono la quinta peggior prestazione difensiva nella storia biancorossa nella massima serie. In altre quattro occasioni Reggio ne ha visti infilare nel suo canestro 118. Nel 1990 al PalaBigi col Messaggero Roma, nel 1994 ancora a Varese (118-81) , nel 1995 sempre nella capitale e infine nella già citata debacle del 2015 al Mediolanum Forum: 118-68. Va detto che proprio quella rovinosa sconfitta segnò tuttavia l’inizio della riscossa di Kaukenas e compagni, che quell’anno arrivarono a sfiorare lo scudetto. Stuzzicato su questo precedente l’attuale gm biancorosso, Coldebella, ha sintetizzato: "Ogni stagione presenta momenti difficili di questo tipo, le grandi squadre si vedono da come li gestiscono". L’auspicio è che dalla batosta di due sere fa possa prendere avvio un cammino virtuoso, magari simile a quello di otto anni fa.

Gabriele Gallo