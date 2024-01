IL RECUPERO. Trieste batte Chiusi ed è quarta da sola

Nel recupero del girone Rosso andato in scena nella serata di ieri, Trieste si è imposta su Chiusi con il risultato di 98-90, guidando per larghi tratti pur senza dominare. I toscani sono infatti partiti forte, arrivando a toccare persino il +13 nel primo quarto, ma poi, alla distanza, la forza dei giuliani (privi anche di Ruzzier) è venuta a galla, come testimoniato dal 48-38 dell’intervallo. I padroni di casa, trascinati da un Brooks da 23 punti, non hanno poi mai mollato la presa, mantenendo sempre il vantaggio in doppia cifra. Chiusi, ancora senza l’ultimo arrivato Gaddefors, esce comunque a testa altissima dal confronto. In classifica, così, Trieste (che sarà poi avversaria dell’Unieuro nell’ultimo turno della regular season, al Palafiera) stacca Verona e si prende il quarto posto in solitaria, accorciando sulle prime della classe.

Classifica: Fortitudo Bologna, Forlì 32; Udine 30; Trieste 28; Verona 26; Piacenza 18; Cento, Nardò 16; Cividale, Rimini 14; Orzinuovi 8, Chiusi 6.

Simone Casadei