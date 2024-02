Il riconoscimento. Dragons Etrusca super. C’è il titolo regionale

Anche Prato, dopo quasi venti anni, è tra le migliori 48 squadre Under 17 d’Italia e riesce ad accedere alla fase interzona. L’ultimo accesso alla fase interzona risaliva al 2005. Per la prima volta nella storia pratese, invece, una squadra, quella del progetto Dragons-Etrusca, si è laureata campione regionale, battendo il favorito Don Bosco Livorno. Un traguardo straordinario, conquistato grazie al programma sportivo condiviso tra Pallacanestro Prato Dragons ed Etrusca Basket San Miniato. Tutto questo è stato possibile grazie al lavoro congiunto delle due realtà sui migliori prospetti della categoria, impegnati con le rispettive prime squadre in Serie B e Serie C, sotto lo sguardo vigile degli allenatori Marco Pinelli e Gabriele Martelloni. Adesso, Dragons-Etrusca giocherà nel girone D con avversari Unibasket Lanciano, Fonte Roma Basket, Basket Jesi Academy, Hsc Roma, Pino Basket Firenze. Le finali sono un sogno, in casa Dragons c’è aria di festa per un obiettivo che mancava da tempo e che certifica i progressi del sistema-Dragons che si fonda sui giovani prospetti. Nel frattempo, tornando alla prima squadra, la Sibe Gruppo AF Prato si sta preparando al derby tutto pratese contro l’Union Basket Prato targata Sim Tel. Un crocevia fondamentale per entrambe le compagini, che si affronteranno domani pomeriggio (palla a due alle 18) alle Toscanini. Il divario in classifica è ampio e le due pratesi lottano per obiettivi diametralmente opposti. I Dragons vorranno confermare, sul parquet di casa, il buon momento di forma e provare a migliorare ulteriormente la già ottima classifica che li vede terzi dietro alla capolista solitaria Costone Siena e a Basket San Vincenzo, con 26 punti. L’Union Basket Prato, invece, lotta per la permanenza in categoria e vorrebbe interrompere una brutta striscia negativa, per provare a risalire dal terzultimo posto in graduatoria e aumentare il bottino attuale di 14 punti stagionali.

L.M.