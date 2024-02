Il ricordo della fip. Minuto di silenzio in tutti i palazzetti dell’Emilia Romagna

Il presidente della Fip Emilia Romagna, Antonio Galli ha disposto in questo fine settimana, in tutti i campionati regionali, un minuto di silenzio per la morte di Campanella. "Il presidente, il Consiglio Regionale, il Comitato Italiano Arbitri e tutti i collaboratori del C.R. sono vicini alla moglie Simona, ai figli Enrico e Lorenzo per la scomparsa di Giuseppe Campanella – si legge nella nota pubblicata sul sito della Fip –. Giuseppe, 53 anni, era un appassionato di basket a 360°. Aveva giocato, allenato ed ora arbitrava".