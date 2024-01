Il ritmo Rimadesio ora paga. Secondo blitz a Caserta

Questa volta le percentuali al tiro sono dalla parte della Rimadesio. Che anche in Campania contro il fanalino di coda della JuveCaserta mantiene intatta la sua imbattibilità nel nuovo anno e dopo Montecatini firma il suo secondo blitz del 2024 in attesa di due match casalinghi in fila contro Fiorenzuola sabato e Libertas Livorno nell’infrasettimanale di mercoledì. I bluarancio (privi del bomber Sodero) firmano una prestazione da 16/26 da 3 (il 62%, ma ad un certo punto si era al 70…) e 13/25 da 2. Spiccano le mani roventi di Giacomo Baldini (foto) che sbaglia un tiro solo (4/5 da 2, 4/4 da 3) dimostrando ancora una volta la “disciplina” offensiva ritrovata e Simone Valsecchi che con le sue triple (4/6) scava il primo solco. Contributi anche da Maspero (2/3) e soprattutto Caglio che in 9 minuti di utilizzo segna tre volte da oltre l’arco. "Sono numeri un po’ insoliti per noi, rispetto alle medie stagionali. Il frutto di tanti tiri aperti e ad alta percentuale che siamo riusciti a costruire in ritmo. Da quel ritmo abbiamo preso l’energia e soprattutto la fiducia per fare quei canestri più difficili e che poi ci hanno permesso di fare la differenza" spiega coach Edoardo Gallazzi che alla vigilia non aveva affatto sottovalutato l’impegno di giocare sì contro l’ultima della classe ma che nelle ultime uscite aveva mostrato segnali di crescita. "Poteva essere una trappola. La Juve prima o poi una la vincerà, era una partita cerchiata in rosso.

Il poterci allenare finalmente a ranghi completi ci sta dando una grossa mano".