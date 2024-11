Il ritorno del grande ex Bucchi. Dopo un inizio no Brindisi è rinata

Al Flaminio arriva Brindisi e l’atmosfera anni ’90 sarà viva in tutti gli angoli del Palasport. Un po’ per la giornata speciale, dedicata a quel decennio, organizzata da Rbr, e un po’ perché al timone dei pugliesi ci sarà Piero Bucchi, uno degli allenatori che hanno fatto la storia del Basket Rimini. Il 66enne coach bolognese è stato seduto sulla panchina biancorossa dal 1992 al 1999, prima come vice e poi (dal 1996) come capoallenatore. Bucchi è stato capace di raggiungere una promozione in Serie A, di arrivare ai quarti di finale con Varese e di raggiungere la qualificazione alla Coppa Korac. Oggi guida una Brindisi che ha cominciato malissimo, con una vinta e sette perse, ma che sembra aver svoltato da qualche settimana con quattro successi nelle ultime cinque partite. La classifica racconta di 10 punti totali, che valgono il -12 da RivieraBanca ma che rappresentano comunque un bottino sufficiente per puntare alla scalata playoff. Soprattutto se la squadra continuerà ad attaccare come sta facendo adesso. Con una produttività che nelle ultime cinque è salita a 85.6 punti a partita dopo i 68 delle prime otto gare. Il roster è ricco e di valore. Il top scorer è la 32enne guardia americana Bryon Allen, già miglior straniero della A2 nel 2015-2016 con Roseto e poi con una carriera passata in prime leghe europee, anche la Serie A con Brescia e Reggio. Per lui 15.4 punti e 3.1 assist a gara. L’altro straniero, al momento, è il capoverdiano Ivan Almeida (13.7 e 4.7 rimbalzi), lungo comunitario di passaporto portoghese chiamato in causa dopo l’infortunio a Mark Ogden (11.5 + 6.3). L’italiano che segna di più è l’emergente play Andrea Calzavara, un classe 2001 che l’anno scorso ha giocato un ottimo campionato alla Novipiù Monferrato e che quest’anno sta scalando le gerarchie di Brindisi grazie a fisicità, freschezza e visione di gioco (10.5 punti, 3.2 rimbalzi e 3.2 assist).

Nelle ultime partite Brindisi non ha avuto un big come l’ala De Vico (7.4) per un edema osseo e il suo posto in quintetto è stato preso dal 21enne Tommaso Fantoma (4.4, ma 10.3 nelle ultime tre). È invece già rientrato dall’infortunio il centro Giovanni Vildera (6.2 + 4.3) uno dei protagonisti della promozione di Trieste qualche mese fa, che sta levando il posto nei cinque a Edoardo Del Cadia (3.8). Dalla panchina un lusso assoluto come il play Tommaso Laquintana (8.5 e 2.3 assist), il lungo Kevin Ndzie (8 e 7.1 rimbalzi), la guardia Gianmarco Arletti (6.5) e l’ala Todor Radonjic (5.8). Rbr comincia dicembre con un big match e sa che dovrà tenere la guardia alta.

Loriano Zannoni