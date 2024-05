Il Robbiano spreca il match ball dei playout

Match ball sprecato dal Robbiano che, dopo aver vinto gara 1 in trasferta a Broni, ha perso in casa 52-37. Ora il verdetto è rimandato alla bella che di domenica a Broni: chi perde, retrocede in C. "Non abbiamo ripetuto la partita al limite della perfezione di gara 1 – riconosce coach Marco Fumagalli –, questa volta il nostro rendimento è stato buono solo nella prima metà dell’incontro quando, grazie ad una super Barlassina abbiamo giocato alla pari con Broni. Anche Marra ha dato un grande apporto segnando 10 punti e catturando 10 rimbalzi, ma tutto ciò non è bastato perché le nostre avversarie hanno fatto valere la loro superiore qualità tecnica". La partita è sfuggita di mano per un episodio, il canestro realizzato da metà campo a fil di sirena dal Broni prima dell’intervallo. A quel punto "l’inerzia è passata totalmente dalla loro parte, mentre noi nella ripresa non siamo più riusciti a trovare con continuità la via del canestro – l’amarezza del coach –. Ci ha penalizzato anche un arbitraggio molto permissivo, che ha premiato la fisicità della squadra ospite. Non ci fasciamo la testa, ma ci prepariamo ad andare a disputare la bella, sapendo che abbiamo le possibilità di ripetere quanto di buono fatto vedere nella prima sfida disputata in casa del Broni".

Antonella Galimberti