Il ruggito della Rinascita. Cento va ko con Trapani. Rbr fa festa senza giocare. Il sogno playoff è realtà

È stato alle 22.30 di mercoledì 10 aprile che Riviera Banca ha scoperto di essere nei playoff. Nel recupero della terza giornata di orologio, Trapani ha vinto a Cento, peraltro con brividi finali (dal +15 al +3), lasciando così la Banca Sella a 26. Rbr, a 32 punti con due gare da giocare per tutti, è così matematicamente irraggiungibile e si è garantita uno dei primi otto posti che valgono i playoff. Il che equivale a dire salvezza, fatto poi nient’altro che scontato dopo l’inizio da brividi. Lo ricordiamo, la stagione è partita con 2 vittorie in 11 partite, una media da retrocessione. Oggi, con un trend da 12 successi nelle ultime 14 apparizioni, il trend è da primissimi posti. Il totale, tra regular season e orologio, dice 16 vittorie e 14 sconfitte per un lusinghiero sesto posto nel girone rosso, decisamente più competitivo rispetto al verde.

"Festeggiamo l’ingresso nei playoff ma è una gioia contenuta per quello che è successo a "Mascio" – dice il direttore sportivo, Davide Turci -. Dispiace tanto per lui e che non possa stare in campo d’ora in poi, ma un capitano lo è anche fuori dal parquet e sono sicuro che farà sentire il suo supporto a tutti". I playoff, un obiettivo raggiunto senza impazzire alla ricerca di correttivi esagerati. "Diciamo che siamo stati bravi a tenere la barra dritta in ogni momento – prosegue Turci -, di mostrare tranquillità e trasmettere fiducia al gruppo. Noi in loro non l’abbiamo mai persa. C’è stato un cambio di guida tecnica, ma ottenere questo risultato col gruppo di giocatori dell’inizio per noi è stato importante. Lo stesso Paolo Carasso è stato bravo a trasmettere fiducia a tutti per il risultato che avremmo ottenuto. Importantissimo naturalmente coach Dell’Agnello, che ha messo tutti i giocatori nelle condizioni di rendere al meglio".

La partita chiave? "Quella di Cento. Poi abbiamo svoltato, non ci siamo sostanzialmente più fermati, sostenuti sempre da un pubblico incredibile e con un ambiente di sponsor-soci che sono prima di tutto nostri tifosi e verso cui sentiamo grande responsabilità". E adesso i playoff, che Rbr affronta con grande curiosità. "Innanzitutto, ci giochiamo queste ultime due partite di orologio con voglia di vincere, per entrare nei playoff con una buona striscia. Vogliamo essere fastidiosi per gli altri. Ci mancherà tantissimo Stefano ma venderemo cara la pelle. Non facciamo proclami, ma combatteremo".

Loriano Zannoni