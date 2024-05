Il salto della Virtus. Settore giovanile, accordo col Derthona

Un prestigioso e importante accordo di collaborazione a livello giovanile legherà per i prossimi anni la Virtus Siena e il Derthona Basket. La due società hanno infatti deciso di ufficializzare una sinergia che è nata all’inizio della stagione scorsa dall’affare Bresciani, passato a Tortona dopo un percorso di alto livello nella Virtus. Legarsi ad un club di primissima fascia del panorama nazionale è senza dubbio motivo di orgoglio per la società senese, soprattutto all’alba della riforma del vincolo sportivo (in atto dal 30 giugno prossimo) quando i progetti tecnici validi e solidi saranno centrali per la scelta dei ragazzi e delle loro famiglie.

Si tratta di una collaborazione bilaterale in cui la Virtus ricoprirà un ruolo importante nello scouting di giovani talenti principalmente nel centro Italia che potranno fare uno step intermedio per poi essere valutati dal Derthona Basket, che diventa così l’interlocutrice primario della società di piazzetta Don Perucatti. Tortona sta investendo tanto sul proprio vivaio in termini di strutture e risorse umane e sta diventando uno dei punti di riferimento in Italia per il basket giovanile oltre a raccogliere ottimi risultati a livello senior. L’accordo prevede anche un interscambio di professionalità tra le due società, con diversi appuntamenti durante l’anno nei quali staff e giocatori si incontreranno.

"Per noi è un vero onore poter annunciare questo accordo con uno dei settori giovanili di riferimento nel panorama nazionale – afferma il ds rossoblu Gabriele Voltolini –. Si tratta di una società che sta investendo tanto sulle risorse umane, tecniche e sulle strutture, per cui siamo lieti di poter essere loro partner in questo percorso. Un ringraziamento particolare va al direttore Ablatico che si è dimostrato da subito molto disponibile e collaborativo". A fargli eco per il sodalizio bianconero lo stesso Andrea Ablatico: "Sono ovviamente molto felice di poter intensificare i rapporti con la Virtus Siena. Gli splendidi rapporti con Voltolini sono stati la chiave di volta di questa collaborazione che sono certo sarà foriera di grosse soddisfazioni".