Il sogno dell’Academy. Faenza vola in finale

Raggisolaris Academy

62

JB Stings Curtatone

49

FAENZA: Bianchi 8, Rosetti, Naccari 19, Garavini 5, Caramella, Ravaioli, Ballarin 12, Ndiaye 9, Bendandi 4, Santandrea 3, Collina, Belmonte 2. All.: Pio Ass.: Monteventi – Stefanelli

CURTATONE: Diop ne, Trovato ne, Belfanti ne, Mellacca 4, Almeida Pires 3, Mladinovic 16, Peralta 9, Aguirrezabala 3, Bovi ne, Carra ne, Bortolotto 14, Dall’Ora. All.: Romero

Arbitri: Corso – Cavasin

Note. Parziali: 23-15; 43-25; 55-31

Capolavoro faentino. L’Under 19 Gold della Raggisolaris Academy conquista la finale nel campionato italiano di categoria e oggi alle 18.30 si giocherà lo scudetto con la Stella Azzurra Roma, gara che sarà trasmessa sul canale Twitch, Italbasketofficial. Un risultato ottenuto grazie all’ottima prestazione di squadra che ha permesso di superare un’avversaria ostica come i JB Stings. L’avvio di gara dell’Academy è perentorio: in 3’ si porta sul 10-2, break figlio anche della supremazia a rimbalzo. Curtatone risponde e accorcia fino al 10-13, ma Faenza in pochi minuti si porta sul 21-12, arrivando al primo riposo avanti 23-15. Merito delle percentuali da tre e dall’aggressività difensiva, armi che vengono sfruttate anche nel secondo quarto: all’intervallo l’Academy è avanti 43-25. I JB Stings aggrediscono gli avversari al rientro in campo portandosi sotto 29-43, ma Faenza non perde lucidità e ribalta presto l’inerzia, toccando il massimo vantaggio (55-30), con un gioco da tre punti di Ballarin. I romagnoli si portano sul 55-31 a fine terzo quarto. L’Academy tocca il 60-34 poi ha un piccolo calo di tensione e si trova sopra 60-48 non segnando per quasi sette minuti, ma l’ampio vantaggio non viene mai messo in discussione.

Luca Del Favero