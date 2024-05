Il tabellone Argento. Stasera torna in campo Rimini

Dopo una giornata di ‘stacco’, questa sera tornano in scena i playoff con la disputa di due gara3 dei quarti di finale del tabellone Argento. Alle ore 20.30 si giocano a Milano e Rimini due serie dall’andamento sinora opposto tra loro. Al PalaLido, infatti, l’Urania, dopo aver strappato lo scalpo di Verona nel primo appuntamento, proverà a far valere il fattore campo e portarsi in vantaggio nella serie, attualmente bloccata sull’1-1. La Tezenis, al contrario, rinfrancata dall’affermazione di lunedì sera, proverà a far valere la propria caratura per evitare di correre seri rischi.

Al Flaminio, invece, la RivieraBanca di Sandro Dell’Agnello, sotto 0-2 contro la Real Sebastiani Rieti, sarà chiamata alla reazione per non chiudere subito l’esperienza in post-season. Come i sabini hanno saputo cavalcare il supporto dei propri tifosi nei primi due match, la stessa cosa proverà a fare questa sera Rimini davanti al pubblico delle grandi occasioni. Completeranno il quadro delle gara3 del tabellone Argento Assigeco Piacenza-Trapani e Treviglio-Fortitudo Bologna che si giocheranno domani sera.

Simone Casadei