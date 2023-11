Il "Team 90" rompe il digiuno in campionato. Superato il quintetto di Colle per 53-38

Primi due punti per la Pallacanestro Grosseto Team 90 nel campionato di Divisione 2, la ex Promozione. La formazione maschile di coach Manganelli ha vinto in casa 53-38 (questi i parziali: 14-14 7-6 18-10 14-8) con la Pallacanestro Colle.

Partita tirata almeno per tre quarti, costellata da numerosi errori in attacco da ambo le parti, come dimostra il basso punteggio di tutto l’incontro (con i 7 e 6 punti del secondo quarto) con la chiave vincente nella generosa difesa attuata dal quintetto biancorosso che ha concesso agli avversari un modesto bottino realizzativo. Positivo l’apporto dei più giovani, che sempre più si inseriscono nel gioco orchestrato da coach Manganelli, a dimostrazione che la strada intrapresa dalla società sta dando i suoi frutti. Prossimo appuntamento in trasferta giovedì sera a Siena, sponda Libero Basket.

Pallacanestro Grosseto: Barabesi (6), Tinti (2), Ciacci (9), Franzese (10), Cutrupi (9), Bambini (10), Terrosi (5), Gabbrielli (2), Lettieri, Conti, Erman, D’Alise. Coach Manganelli, assistenti Terrosi e Pedicelli.