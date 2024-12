Il tecnico Belletti. "Avremmo firmato per questa classifica»

"Importante vincere in trasferta: nel girone di andata siamo stati deficitari da questo punto di vista e ce lo siamo dati come obiettivo. Però è una partita che contava per scavare ancora di più il divario con il settimo posto. Mi viene da ridere a pensare a una partita che non conta". Queste le prime parole a caldo del coach del Vismederi Costone, Michele Belletti, dopo la vittoria al PalaFilarete di Firenze.

"Siamo stati bravi e a crescere nell’arco dei 40’ – ha proseguito Belletti -. Avevamo sofferto a rimbalzo nel primo tempo poi abbiamo portato questa statistica (decisiva per vincere) dalla nostra". La vittoria con l’Olimpia Legnaia fa fare un deciso passo avanti al Costone in classifica: di fatto la qualificazione alla poule promozione è una pura formalità per la squadra di coach Belletti che, in questa giornata, ha anche approfittato del passo falso di Empoli a Cecina, staccando l’USE in classifica (dove può già contare del doppio vantaggio negli scontri diretti).

"Per essere pronti alla seconda fase, bisogna dare continuità ai risultati – ha detto ancora Belletti -. Tutti avremmo firmato per arrivare alla sosta di Natale con questa classifica. Noi siamo orgogliosi ma guardiamo la classifica con l’ottica della qualificazione alla seconda fase, non in base alla posizione".

Il Costone torna in campo il 5 gennaio: al PalaOrlandi arriverà Cecina.