Il tecnico Betti. "Questo successo ha dell’incredibile. Sono soddisfatto»

Il miglior modo di chiudere l’anno solare, blindare il primato ed aumentare il divario su una diretta concorrente. La Mens Sana vince ancora a Livorno e lo fa da grande squadra nonostante le assenze e le difficoltà. "Abbiamo vinto una partita incredibile – ha detto Betti dopo il match – perché è successo di tutto tra infortuni, falli tecnici ed errori. L’abbiamo portata a casa grazie ad un grande primo tempo, è innegabile ma non solo. Quando l’inerzia è passata dalla parte loro siamo riusciti a fare le cose giuste in difesa e siamo molto felici. Sono molto contento di questo aspetto difensivo del secondo tempo, perché è importante vincere anche quando in attacco si fa fatica come noi nel secondo tempo. Ci stiamo lavorando molto. Stavolta non era affatto facile contro una squadra forte ed eravamo senza Cucini e con Iozzi non al meglio". In più Puccioni si è fatto male ad inizio del secondo tempo. "Si ma con l’apporto di tutti ci siamo compattati nonostante le assenze".