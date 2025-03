Il tecnico biancorosso Federico Vecchi. "Abbiamo lavorato bene. Siamo pronti»

L’attesa è finita. Due settimane di attesa sono alle spalle per l’Andrea Costa, pronta a tuffarsi nella sfida contro la Virtus Imola, fondamentale per indirizzare il cammino biancorosso di quest’ultima parte di stagione.

Lo sa bene coach Federico Vecchi, al suo primo derby imolese, che ha puntato tanto su queste due settimane di lavoro con la squadra.

"Siamo reduci da due settimane di lavoro molto positive e molto utili, che ci hanno permesso di perfezionare quello che era nel nostro bagaglio tecnico e aggiungere anche qualcosa in più – osserva coach Vecchi alla vigilia –. Ora però conta l’approccio alla gara e la nostra capacità di adattarci alle eventuali difficoltà che potranno sorgere. Amando io allenare le squadre, è stato un tempo importante per un lavoro profondo, ma se da una parte c’è il miglioramento delle nostre attitudini difensive e offensive, dall’altra ci deve essere anche la capacità di riuscire a giocare anche quando le cose non vengono. E questa abitudine si deve creare in partita".

Parola dunque al campo, con Vecchi che predica attenzione a una Virtus che, complici le assenze dei lunghi Kadjividi e Anaekwe, punterà si un quintetto più agile. "Se giocheranno tanti minuti con Ambrosin e Ricci assieme ci saranno due giocatori nei lunghi che possono tirare e la partita diventerà un po’ più perimetrale. Dovremo capire difensivamente gli adattamenti e se proporranno situazioni che non hanno fatto finora, facendo attenzione alla loro pericolosità al tiro".

Una pericolosità che anche l’Up deve ritrovare. "Come caratteristiche il tiro da tre punti è nelle nostre corde. C’è un tema legato alla fiducia in partita che finora non è stata al massimo e si risolve con un po’ di serenità, di agonismo e anche di fortuna, perché a volte un paio di canestri al momento giusto possono alzare la fiducia che poi fa impennare le percentuali". Da ultimo le sensazioni del derby imolese, che Vecchi affronterà per la prima volta.

"Sono anche curioso di godermi lo spettacolo di un PalaRuggi pieno, con le tifoserie cariche, e gustarmi una partita che ha risvolti ancora più speciali del solito".