Il tecnico Galetti della Neupharma. "Bravi i ragazzi, ma le assenze si pagano care»

La Virtus ce l’ha messa tutta: dall’altra parte ha trovato un’avversaria in serata capace di giocare con percentuali molto alte, e questo aspetto ha fatto differenza consegnando il derby ai biancorossi. La V imolese era in emergenza, mancavano i centimetri dei due pivot Simon Anaekwe e Seraphin Kadjividi, per entrambi la stagione è arrivata al capolinea o quasi. Coach Galetti ha dovuto fare i conti anche con gli acciacchi di altri giocatori; in casa giallonera non si cercano alibi. Si guarda avanti, in primis c’è una salvezza da conquistare, poi se arriverà altro tanto meglio.

Il derby è andato e per la seconda volta in stagione l’ha vinto la squadra biancorossa: "Vanno assolutamente fatti i complimenti all’Andrea Costa – commenta Gianluigi Galetti – per la partita disputata e aver fatto percentuali stellari, molti giocatori non venivano da un buon periodo al tiro, hanno fatto un grande derby". Una Virtus che si è trovata a scendere in campo con un nuovo assetto, praticamente senza lunghi e con soluzioni tattiche provate nelle settimane precedenti.

"Era evidente la nostra carenza a rimbalzo, mancavano centimetri e chili, voglio però fare i complimenti ai miei ragazzi, capaci di fare una grande partita, bravi a rispondere fino all’ultimo break decisivo. Poi inevitabilmente la benzina ha cominciato a essere carente e non poteva essere altrimenti visto il nostro nuovo assetto. Le ultime due settimane sono state difficilissime, anche in una situazione del genere siamo riusciti a segnare 85 punti, e se li facciamo anche nelle prossime partite, speriamo di non trovare davanti squadre che giochino con le stesse percentuali dell’Andrea Costa. Dopo la partita ho detto ai miei ragazzi di essere orgoglioso di loro, in questo momento sono il miglior gruppo che potessi allenare per impegno, sacrificio e dedizione al lavoro. La quota salvezza dovrebbe essere a 32, abbiamo il 2-0 negli scontri diretti con Crema e questo dovrebbe metterci al riparo da sorprese".