Il torneo cadetti organizzato dalla Bsl San Lazzaro. Emozioni, spettacolo e schiacciate. Il Malaguti regala le ultime gioie

Giornata conclusiva per l’edizione numero 34 del trofeo Bruna Malaguti. Il torneo under 17-cadetti organizzato dalla Bsl San Lazzaro che ogni anno raccoglie le migliori squadre e grandi talenti della categoria, è giunto alle battute finali.

Dopo gli ultimi incroci di ieri è il giorno delle finali. Alla palestra Rodriguez, dalle 9 sono in programma le finali per il quindicesimo posto e poi a salire fino al confronto per la nona piazza alle 15.

Al PalaYuri alle 10,30 e alle 12,30 sono in programma le finali per il settimo e il quinto posto. Il clou sarà nel pomeriggio alle 15,30 con finale per il terzo posto, alle 17,30 la gara delle schiacciate e poi dalle 18.30 in poi la finalissima che assegna il trofeo Bruna Malaguti e che chiude un’edizione 2025 che ha messo in mostra squadre di qualità e a livello individuali, quelle che saranno le stelle del domani. Vedremo quale sarà la squadra che inciderà il suo nome sul trofeo itinerante.

Per le bolognesi, la Fortitudo sarà in campo nella finale per il quindicesimo posto alle 9 alle Rodriguez nella finale con Moncalieri. Fortitudo ieri sconfitta da Forlì 74-70 (Wamba Dongmo 15, Bentivoglio e Campomori 11 e Cianti 10).

Sarà finale per il quinto posto per la Virtus. Sulle orme di Belinelli e Fontecchio, Pajola e tanti altri, le V Nere sfideranno Ferrara. Ieri la Virtus ha sconfitto 75-74 Udine con 19 punti di Berlingeri, 13 di Venturi 12 di Palai 9 9 di Milazzo, al termine di una partita dalle mille emozioni decisa nel finale con i bianconeri in grado di mettere a segno un parziale di 26-12 nell’ultima frazione.

Nella finale per il quinto posto posto alle 12,30 al PalaYuri la Virtus sfiderà Ferrara formazione in ascesa. A livello individuale per la scelta del cannoniere del torneo sarà decisa oggi nel testa a testa tra Igor Stjepanovic giocatore di Udine oltre 30 punti di media e Raffaele Ficetti giocatore dalla Vis Ferrara che viaggiava intorno ai 29 punti.

I padroni di casa della Bsl, infine, giocheranno la finale per l’undicesimo posto con Padova.

Un finale di Malaguti col botto quello che attende questa edizione, come sempre magistralmente organizzata dalla Bsl San Lazzaro.

f. m.