Il torneo in programma oggi e domani. Sesta edizione del Memorial "Luciano Monaci» al Palasport di via Austria

Sesta edizione del Memorial Monaci al Palasport grossetano di via Austria, con la partecipazione della squadra appartenente alla Pallacanestro Grosseto, società organizzatrice. Anche quest’anno torna il torneo giovanile dedicato al grande coach Luciano Monaci, che ha dedicato la sua vita al basket: Oggi e domani sul parquet grossetano si affronteranno sei squadre della categoria Under 13, suddivise in due gironi. La squadra della Pallacanestro Grosseto farà parte del girone A insieme a Mens Sana Siena e Olimpia Legnaia Firenze, mentre nel girone B si scontreranno San Vincenzo Basket, Us Livorno, Tiber Basket Roma. Un torneo riservato al settore giovanile, settore all’interno del quale coach Luciano Monaci ha trasmesso davvero tanto, sia nel maschile sia nel femminile, prima tra tutto la sua passione infinita per la pallacanestro. Gare in programma mattina e pomeriggio, con inizio oggi (venerdì 5). Per il girone A, prima partita oggi (venerdì) alle 9.30, Pallacanestro Grosseto – Mens Sana; alle 15.30 Olimpia Legnaia-Mens Sana; domani (sabato), alle 10.30, Olimpia Legnaia-Pallacanestro Grosseto. Per il girone B, oggi (venerdì), alle 11, Us Livorno- Basket San Vincenzo; alle 17, Tiber Basket Roma-Us Livorno; domani (sabato), alle 9, Tiber Basket Roma-Basket San Vincenzo. Seguiranno poi le fasi finali: domani (sabato), alle 14.30, quinto-sesto posto; alle 15.45 terzo-quarto posto; alle 17 finalissima primo-secondo posto.