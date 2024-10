Il trionfo della Briantea84. Cantù scrive la storia. Supercoppa e triplete

Nuova stagione, stesso copione. La Unipol Briantea84 Cantù batte ancora una volta gli storici rivali del Santo Stefano Kos Group (61-44), conquistando così la sua settima Supercoppa Italiana -la prima dal 2021- nonché il trentesimo titolo in 40 anni di storia. Numeri enormi, in aumento anno dopo anno e che mettono i lombardi sempre di più al vertice assoluto della disciplina in Italia e in Europa.

Tornando al match vinto a San Marino contro i marchigiani, Cantù ha controllato la gara fin da subito. Dopo un inizio combattuto, già all’intervallo lungo la Briantea è andata avanti di 16. Nella seconda parte di gara gli uomini di coach Jaglowski hanno toccato un vantaggio massimo di più 21, per poi gestire al meglio i timidi tentativi di rimonta degli avversari. Per Cantù top scorer con 22 punti a referto il solito Adolfo Berdun, premiato anche come Mvp di giornata. A seguire i 19 punti di Carossino.

Molto soddisfatto a fine gara il tecnico Jaglowski, uno dei principali artefici del rilancio della squadra negli ultimi due anni: "Ogni vittoria porta soddisfazione. Questa è un’altra vittoria di tutto il club Briantea84. Sono molto felice che tutti i trofei nazionali siano tornati a casa. Fin dall’inizio abbiamo dimostrato il nostro basket. Sono sicuro che questo ci darà fiducia per il campionato. Continueremo a lavorare perché ci aspettano tante partite difficili". Gli fa eco Carossino: "Il coach mi ha chiesto di cercare di fare più cose in campo, mettendomi sempre a disposizione della squadra. Quello che conta è che tutti poi ci divertiamo, facendo bene e vivendo giornate come quelle di oggi. Questa deve essere la nostra forza: siamo un gruppo con tante rotazioni importanti e tutto questo ci deve portare a toglierci grandi soddisfazioni".

La Briantea si conferma così la squadra da battere e con questo successo diventa il club con più Supercoppe, scavalcando l’Animic Sassari ferma a 6. Inoltre i canturini completano, per la quinta volta nella loro storia, il triplete nazionale.